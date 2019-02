La llamativa defensa de mujer acusada de agredir a su pareja: "Él se chocó con el cuchillo"

24Horas.cl TVN

02.02.2019

En Santiago del Estero, Argentina, ocurrió un hecho de violencia intrafamiliar que captó la atención de la prensa luego de conocerse el relato de la mujer que fue detenida por agredir a su pareja.

La imputada argumenta que su novio "chocó con el cuchillo", provocándole la profunda herida que lo mantuvo internado por varios días.

"Él me golpeó y yo corrí hasta la cocina y tomé el cuchillo. Le dije que no se me acercara y que las chicas (por sus hijas) estaban viendo todo. Él igual corrió hasta donde yo estaba y chocó con el cuchillo", explicó.

Respecto a por qué no ayudó a su pareja tras el incidente, la mujer argumentó que no lo hizo por temor a que la agrediera físicamente por lo que decidió en ese momento irse de la casa.

Tras lo sucedido, la imputada fue hasta donde su ex pareja en búsqueda de asilo, sin embargo, el sujeto decidió ir donde la policía y denunciarla.