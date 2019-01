La dramática carta que dejó una niña de 10 años antes de quitarse la vida

24Horas.cl Tvn

08.01.2019

La muerte de una niña de diez años tiene conmocionado a México. La pequeña dejó una carta dirigida a "los Santos Reyes Magos" antes de quitarse la vida en su propia casa, en la cual se podía leer "Siempre me decías que ojalá nunca hubiera nacido".

Según informa Televisa, y de acuerdo a lo que se puede leer en la carta, la menor habría tomado la decisión deseando la felicidad de la madre tras dar a entender que mantenía un sentimiento de culpa desde la separación de sus padres.

"Queridos santos reyes, solo quiero pedirles que mi mami sea la mujer más feliz del mundo, después de que yo ya no este, ya que solo soy un estorbo y desgracia en su vida desde que nací, pues fui la causa de que mi papá se marchara de la casa", comienza el relatando de la carta.

La misiva continúa con, "quiero que mi mami esté tranquila y no trabaje mucho, el mejor regalo que puedo pedir es su felicidad. Espero algún día te acuerdes de mí y en el cielo por fin me abraces. Creo que el mejor regalo de reyes es que yo me quite la vida. Pues siempre me decías que ojalá nunca hubiera nacido".

"Te quiero mucho mami, sé que los reyes no existen, pero yo te doy este gran regalo", concluye la carta.

Luego del trágico hecho ocurrido en Cosío de Aguascalientes, México, las autoridades del país comenzaron una investigación a la madre porque la niña se ahorcó en el domicilio.