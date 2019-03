El final no fue el esperado: La emotiva y triste historia de una anciana de 106 años que voló en avión por primera vez

24Horas.cl TVN

03.03.2019

Una emotiva y triste historia se dio a conocer en Argentina, donde una anciana de 106 años llamada Nemesia Tevez voló por primera vez en avión con la intención de visitar a uno de sus siete hijos que vive en Buenos Aires.

Según relató el Diario Clarín, la mujer nacida en 1913 viajó desde Santiago del Estero con una de sus hijas, ya que el tramo por tierra de este periplo es de más de 15 horas, mucho más de los 90 minutos que dura este viaje por aire.

"Yo no tenía miedo porque sabía que iba a ver a mi hijo y toda mi familia. Fue una hermosa experiencia, viajé como sentada en un sillón, no me voy a olvidar nunca de esto", dijo la anciana luego del vuelo.

Sin embargo, esta emotiva historia tuvo un inesperado y triste final, puesto que el reencuentro con su hijo jamás pudo concretarse, porque al llegar a Buenos Aires se enteró que éste había fallecido.

"Yo sentía que estaba grave, quería llegar rápido y ese amor hizo que no tuviera miedo en ningún momento", sentenció la señora Nemesia como final de una emotiva y triste historia que dio que hablar en redes sociales.