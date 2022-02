La Fiscalía pide archivar la investigación a Bolsonaro por difundir datos secretos

Agencia EFE

18.02.2022

La Fiscalía de Brasil pidió este jueves a la Corte Suprema archivar una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro por la divulgación de informes secretos de la Policía Federal en el marco de su campaña de descrédito contra el actual sistema de votación, informaron fuentes oficiales.



La decisión del fiscal general del país, Augusto Aras, se produce después de que el Supremo Tribunal Federal diera quince días para que la Fiscalía se manifestara sobre el caso.



Aras consideró que la investigación, instaurada para verificar una supuesta invasión a sistemas y bancos de datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), "no estaba protegida bajo secreto" de Justicia, por lo que "su divulgación no constituye un delito" y el presidente no puede ser investigado.



"A partir de esa constatación, el fiscal general Augusto Aras requirió este jueves (17) al Supremo Tribunal Federal (STF) archivar" la investigación, señaló la Fiscalía en un comunicado.



Agregó que, por ello, "no hay como atribuir a los investigados ni la práctica del delito de divulgación de secreto ni el de violación de secreto funcional".



La investigación de la que es objeto Bolsonaro se enmarca en un proceso sobre noticias falsas en el que se incluyó una dura campaña que mantuvo contra el sistema de voto electrónico que Brasil adoptó en 1996, que desde entonces no ha sido objeto de una sola denuncia de fraude, pero que según el mandatario propicia las trampas.

En agosto del año pasado, Bolsonaro difundió, durante una transmisión en directo y al lado diputado bolsonarista Filipe Barros y el comisario Vitor Feitosa, unos documentos secretos de la Policía sobre un intento de ataque informático en las elecciones de 2018, pese a que ya estaba probado que no había afectado los comicios en los que él mismo fue elegido.



El líder de la ultraderecha brasileña llegó a ser intimado por un magistrado del Supremo a declarar ante la Policía a finales de enero, pero decidió no comparecer, lo que volvió a aumentar las tensiones con la máxima corte del país.

En ese marco, Aras apuntó que la propia Corte Suprema ya ha señalado que la comparecencia del acusado al interrogatorio es "facultativa", por lo que Bolsonaro, al ausentarse, estaría manifestando su "derecho constitucional".



"El hecho de que el presidente de la República no ha declarado es la manifestación de su derecho constitucional al silencio y a la no autoincriminación, lo que impide que sea abierta investigación en su contra en ese caso" recalcó el fiscal general, citado en el comunicado.



Pese a la ausencia de Bolsonaro, la Policía Federal concluyó en el informe final de la investigación, remitido al Supremo, que el jefe de Estado sí tuvo "actuación directa, voluntaria y consciente" en la práctica del delito de violación de sigilo funcional.