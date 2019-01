La joven a la que no dejaron entrar a bailar por tener una pierna ortopédica en Argentina

Desde el establecimiento respondieron con disculpas públicas y aseguraron que no volvería a repetirse.

Gimena Zelaya es una joven de 25 años, que junto a su grupo de amigos decidieron ir a bailar a La Morocha Pub, un conocido local en el municipio de Yerba Buena, en Tucumán, Argentina.

Al momento se hacer ingreso al local, los encargados de seguridad no la dejaron avanzar a pesar de que sus amigas ya habían entrado en el recinto. En ese momento, uno de los guardias le dijo que no podían dejarla entra debido a "su condición".

Por tal motivo, Gimena utilizó su cuenta de Facebook para dejar el reclamo en el perfil del local y automáticamente recibió apoyo de parte de otros usuarios.

"Me hace sentir re mal. Fue una situación de mie***. Ya había ido a ese lugar otras veces y no había tenido este problema. Ahora veo que a otras personas les pasó algo parecido. Parece que en ese lugar es frecuente la discriminación", afirmó al medio El Tucumano.

"Dicen que el guardia no va a trabajar más ahí y me ofrecieron que charlemos. Quizás el guardia no tiene la culpa porque uno sabe que estas cosas vienen de arriba y siempre se corta por lo más fino", agregó.

Desde el bar respondieron a través de la cuenta de Facebook.

Gimena Zelaya ya había hecho noticia antes en Tucumán, cuando en febrero de 2016 la atropellaron mientras caminaba junto a su novio por la rambla de Mar del Plata.

El vehículo que era conducido por un policía la dejó atrapada entre un muro y el auto. Debido a las consecuencias del accidente tuvieron que amputar su pierna derecha hasta la rodilla.

"Necesito ser más fuerte para seguir llevando esta vida. Siempre pienso que los cambios te dan una fuerte sacudida, pero que no se termina tu mundo ahí, sino que comienza uno nuevo", fueron las esperanzadoras declaraciones que dio en ese momento al medio La Gaceta.