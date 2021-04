La madre está detenida: Gemelos recién nacidos fueron encontrados muertos en Nueva York

24Horas.cl Tvn

23.04.2021

La jornada de este jueves unos gemelos recién nacidos fueron encontrados muertos por la policía de Nueva York, Estados Unidos, luego que un familiar les solicitara asistir al domicilio ante la evasiva respuesta que dio su madre sobre el estado de salud de ambos.

Según la información recopilada por el diario New York Post, la mujer de 23 años, cuya identidad no ha sido revelada a los medios, se encuentra detenida por su posible participación.

Los menores Dakota y Dallis Bentley, tenían seis semanas de vida al momento del deceso. Uno de ellos fue encontrado en la cuna con heridas de arma blanca, mientras que el otro fue hallado debajo del fregadero de la cocina envuelto en una manta rosa.

Watch as @NYPDHousing update the media on this evening's two infants who were discovered unconscious and unresponsive in the confines of the @NYPD114pct @NYPDPSA9 pic.twitter.com/jDA3oaDAs6 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 22, 2021

“Ella señaló hacia el fregadero”, dijo el jefe de viviendas de la policía de Nueva York, David Barrere, luego de preguntarle a la madre dónde estaba el cuerpo de Dakota.

En el sitio del suceso los paramédicos constaron el fallecimiento de los gemelos, mientras que a su vez se recuperó el arma que habría sido utilizada para quitarles la vida. Sin embargo, la Oficina del Médico Forense aún debe determinar las causas de las muertes.