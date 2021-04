La mordieron y arrastraron por su jardín: Mujer de 85 años muere tras ser atacada por perros pitbull de un vecino

24Horas.cl TVN

03.04.2021

La espeluznante muerte de una bisabuela de 85 años causó conmoción en Inglaterra, luego que falleciera producto de las graves heridas que le produjeron dos perros pitbull que la atacaron en su jardín.

Según detalló el Daily Mail, los animales arrastraron a la mujer llamada Lucille Downe por su jardín tomada desde el cuello, donde "aparentemente fueron a por su garganta como lo haría un perro con un juguete".

Testigos indican que los perros estaban extrañamente "fuera de control" y que incluso rompieron una cerca para atacar a la mujer de origen jamaicano y que desde los 20 años vivía en Inglaterra.

Tras lo ocurrido, el dueño de los perros fue detenido, un vecino de la víctima, pero luego dejado en libertad bajo fianza. Por su parte, los perros fueron sedados e incautados para determinar su raza, aunque ya trascendió que se trataba de pitbulls.

Al mismo tiempo, la policía precisó que la anciana murió por las heridas de las mordeduras de los perros, pero que de igual modo se llevarán a cabo pruebas forenses para determinar con exactitud más detalles de lo ocurrido.

El hecho causó una verdadera conmoción en Inglaterra, específicamente en Rowley Regis, lugar en donde se produjo la cruenta muerte.

