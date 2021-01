La nueva vida en China: Wuhan reabre discoteques en plena pandemia

24horas tvn

27.01.2021

Wuhan volvió abrir sus discotecas en plena pandemia con estrictas medidas sanitarias, mientras que el resto del mundo enfrenta una segunda y hasta tercera ola de contagios.

La inmensa discoteque “Super Monkey”, ubicada en el centro de la ciudad, comenzó a recibir a su público donde se apreció nula distancia social.

El uso de la mascarilla es obligatoria y cada persona que desee ingresar debe tomarse la temperatura, marcando menos de 37,3°.

La medida ha llamado la atención en el resto del mundo, ya que se implementa a un año del confinamiento total en la ciudad por el descontrol de contagios por COVID-19.

VIDEO: Wuhan clubbers party all night.



A year after Wuhan entered the world's first coronavirus lockdown, clubbers in the Chinese city, some with cigarettes in hand and others wearing bunny ears, dance to pulsating beats at a nightclub called "Super Monkey" pic.twitter.com/MGXYVb0Qp8