La odisea chilena para salir de Ucrania: 28 compatriotas continúan en la zona

03.03.2022

La invasión de Rusia a Ucrania ha dejado consigo una de las mayores crisis humanitarias de los últimos años en Europa, dejando consigo también a varios chilenos atrapados aún en la zona de conflicto.

Uno de ellos es Mario Cárdenas, quien contó a 24 Horas que hace una semana se encuentra buscando una forma de dejar Ucrania y llegar a nuestro país junto con su familia.

La tarde del miércoles logró tomar un tren que lo llevó desde Járkov hasta Ternópil, y relató que "es como que están todos con el pecho apretado, con la garganta que ya no da más, aguantando. Salimos y se largaron muchos a llorar".

Cárdenas cuenta que apenas salió de Járkov, los ataques sobre la ciudad continuaron. Según dijo, "también hubo enfrentamientos dentro de la estación del tren y balaceras entre las tropas, así que es como que salimos de allá y se escucharon las balaceras. Dentro de donde estábamos, nos encontrábamos en fuego cruzado".

En Ternópil, tras 960 kilómetros de viaje el chileno logró tomar un respiro de la guerra, logrando conseguir un alojamiento. "Te juro que ni sé en qué día estamos, si es martes, miércoles, la verdad que no tengo idea", señaló.

"La embajada se contactó conmigo y me mandó el link de una hostal. Es como para tomar un respiro, tomar un descanso y seguir camino a Chile", detalló.

Con una sonrisa Mario dijo que "ya voy a llegar a Chile para que me esperen, con porotos y empanadas".

Otros chilenos en Ucrania

Otro compatriota que se mantiene en medio de la guerra, en la ciudad de Odessa, es Rodrigo Provoste, quien señaló que "es increíble, antes tenía un rostro mucho mejor, pero ahora con esto ha cambiado muy rápido, no sé si serán los nervios, yo creo que la preocupación. La verdad es que no sé lo que estará pasando, me preocupa la situación porque hay muchos rumores de que quieren tomarse esta ciudad".

Provoste tenía planeado mantenerse en la ciudad junto con los niños que cuida, idea que con el pasar de los días fue desechada debido al avance de los enfrentamientos bélicos. Los pequeños abandonaron el área durante la madrugada de este miércoles, salvo uno. Ahora, el chileno busca cómo salir de la zona.

Según contó, desde la embajada chilena en la zona le indicaron que "busque la opción de cómo poder llegar a la frontera. ¿Y de qué forma, si no hay (cómo llegar)? Si me voy a arriesgar a cualquier cosa que me pase durante el camino, ¿y si no encuentro bus en el centro?".

Quien si tuvo mejor suerte fue Daniel Navarro, un compatriota que pudo sortear las trincheras y controles para poder llegar hasta Rumania desde Siret.

A pesar de que 24 Horas no pudo establecer una videollamada con él, a través de breves mensajes de Whatsapp confirmó que se encuentra "bien" y que va camino a Bucarest.

Cifras oficiales

Durante la jornada de este jueves, la Cancillería confirmó que otro compatriota logró dejar Ucrania, transformándose en el chileno número 25 que logra escapar del conflicto bélico.

No obstante a ello, en Ucrania se mantienen 28 chilenos que luchan por salir.