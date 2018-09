La pesadilla de los "tenedores libres": Alemán come más de 100 platos y lo expulsan de restaurante de sushi

24Horas.cl Tvn

18.09.2018

Jaroslav Bobrowski ya no podrá volver al local Running Sushi en Landshut, en el área de Bavaria en Alemania, luego de que por un precio de "tenedor libre" comiera más de 100 platos.

Bobrowski, quien según el diario El Clarín es triatleta, estaba realizando una particular dieta y aprovechando para eso el valor único del local "todo lo que puedas comer" de sushi.

Su régimen consistía en hacer ayuno por 20 horas y luego comer hasta saciarse, para lo cual acudía al restaurante y por solamente 15,9 euros (casi 13 mil pesos chilenos) consumía todo lo que podía de sushi.

El hombre logró consumir más de 100 platos de sushi, cada uno con varias piezas de este producto, por lo que finalmente recibió un escarmiento de parte de los dueños del local.

"Cuando fui a pagar el camarero no me quiso aceptar la propina", relató Jaroslav al diario The Local, al que contó que además no puede volver al Running Sushi.