La "selfie" de la Secretaria de Interior minutos previos al primer discurso del estado de la Unión de Biden

02.03.2022

Durante la noche de este martes se desarrolló el primer discurso del Estado de la Unión del presidente estadounidense, Joe Biden.

Ante ello, la Secretaria del Interior, Deb Haaland, publicó en su cuenta de Twitter una selfie junto a otras autoridades del gabinete de la nación norteamericana.

En el registro Deb Haaland, escribió "vamos de camino al Capitolio para @potus' el primer discurso del Estado de la Unión. Después de un año histórico de inversiones para ayudar a nuestra nación a reconstruirse mejor, espero escuchar su visión para el próximo año".

Además agregó que "siempre estaré agradecida de ser parte de la administración Biden-Harris".

