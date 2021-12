La vida en la cárcel de Nahir Galarza a cuatro años del crimen por el que fue condenada

24Horas.cl Tvn

30.12.2021

Han pasado cuatro años del homicidio de Fernando Pastorizzo en Argentina, crimen por el cual Nahir Galarza fue condenada a cadena perpetua.

La joven de 22 años, sentenciada por asesinar a su novio, espera que la decisión sea revisada durante los próximos días.

Sin beneficios

En la Unidad Penal de Mujeres N° 6 de Paraná, la condenada se aloja en un pabellón común. En los últimos meses, según informó TN , Galarza solicitó varios beneficios —como cumplir condena en su domicilio por COVID o usar su celular—, pero fueron denegados.

Cuando a los reos se les dio el beneficio de utilizar celular dentro de las cárceles para contactarse con el exterior, a Nahir se lo quitaron por haber publicado imágenes con una amiga en la cárcel. Ello, pese a que la abogada de la imputada afirma que su representada no las posteó.

Separación de sus padres

Otro suceso que trascendió en la vida de Galarza en la cárcel fue la separación de sus padres, luego de haberse casado siete meses antes del crimen que cometió su hija.

La ruptura del policía Marcelo Galarza y la ex oficial Yanina Kroh se oficializó luego de más de tres años casados.

¿Se reabrirá la causa?

Galarza espera la decisión de la Corte Suprema para conocer si se anulará el fallo que la condenó a cadena perpetua.

De ser así, se realizaría un nuevo juicio con perspectiva de género en el que su defensa buscará reabajar la pena.

Sus abogados intentarán probar que el juicio en el que se sentenció a la joven no cumplió los convenios internacionales firmados con Argentina en materia de “Violencia de Género y Protección de la Mujer”.

Hipótesis de pacto familiar

La separación de sus padres conllevó a que nuevamente despertara la hipótesis de un supuesto pacto de silencio familiar tras el asesinato de Fernando Pastorizzo.

La versión del acuerdo familiar reparació con la publicación del libro "El silencio de Nahir: crónica de un linchamiento mediático", de Jorge Zonzini, ex vocero de la familia de la imputada al principio del caso. Luego de la ruptura de los padres, aquella hipótesis cobró aún más fuerza.

En el texto, el autor se refirió a una teoría que le reveló una fuente, afirmando que "hay más de uno que dice que las cosas fueron así. Esa noche, los chicos discutieron en la cocina de la casa después de tener sexo. Se estaban yendo. Marcelo Galarza se despertó para orinar, escuchó algo, pero no salió hecho una tromba porque Nahir no estaba en peligro. Pero, escuchó lo suficiente: amenazas, insultos. Se dio cuenta de que no era la primera vez, pero iba a ser la última".

Tras ser condenada, Nahir rompió el silencio desde la cárcel de mujeres de Paraná. En aquel momento ya se sospechaba de un encubrimiento a su padre, y lo llamativo fue una respuesta que dio a El Trece tras ser consultada por ello.

"Haría cualquier cosa por mi papá", señaló la joven, para más tarde recalcar —ante la consulta de la periodista— que "hasta una cadena perpetua".