Laboratorio Sinovac afirma que puede producir 2.000 millones de vacunas anuales contra el COVID-19

Agencia EFE

02.04.2021

La empresa farmacéutica china Sinovac duplicará la producción de sus vacunas para la covid hasta llegar a las 2.000 millones de dosis anuales gracias a la puesta a punto de una tercera planta manufacturera, aseguró hoy la compañía.



La vacuna realizó ensayos clínicos realizados fuera de China que dejaron distintas tasas de efectividad: mientras que las pruebas realizadas en Turquía arrojaron una efectividad del 91,25 %, los datos proporcionados por Indonesia apuntaron a un 65,3 % y Brasil rebajó al 50,4 % el porcentaje, una semana después de haber anunciado un 78 %.



CoronaVac utiliza el virus SARS-CoV-2 inactivo y se debe administrar en dos dosis.



El pasado miércoles, expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmaron que los antígenos de Sinovac y de la también china Sinopharm demuestran "seguridad y buena eficacia", y en los próximos días podrían confirmar si autorizan o no su uso de emergencia.



No obstante, países como Brasil, Chile o México ya están usando la vacuna de Sinovac dado que la lista de emergencia de la OMS principalmente se dirige a países que no tienen organismos reguladores del sector farmacéutico.



En China, las autoridades han autorizado la comercialización de cuatro vacunas para la covid: dos de Sinopharm y una de Cansino y la de Sinovac.



Asimismo, un total de 16 vacunas desarrolladas en China ya han iniciado pruebas clínicas, reveló un funcionario gubernamental a finales de enero