Lanzamiento de SpaceX es pospuesto por mal tiempo: Se realizará este sábado

27.05.2020

El lanzamiento del cohete Falcon 9 de la compañía aeronáutica SpaceX con una nave en la que viajan dos astronautas de la NASA fue suspendido este miércoles debido a las condiciones climatológicas en el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

"We are not going to launch today." Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh

Se trata del primer vuelo espacial con humanos a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde suelo estadounidense en nueve años.

El lanzamiento estaba previsto para las 16:33 hora local (20:33 GMT) y en el centro Kennedy se encontraban el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el vicepresidente Mike Pence.

Según anunciaron durante al transmisión, el lanzamiento quedó fechado para este sábado.

🌩️ No launch for today - safety for our crew members @Astro_Doug and @AstroBehnken is our top priority.



We'll try, try again to #LaunchAmerica on Saturday with liftoff at 3:22pm ET. NASA TV will begin coverage at 11 am. Join us again virtually: https://t.co/LO1sJwia2G