El "emperador" de la pornografía y creador de la revista Hustler, Larry Flynt, muere a los 78 años

24Horas.cl Tvn

10.02.2021

El editor y creador de la revista Hustler, Larry Flynt, el autodenominado "vendedor ambulante de obscenidades que se preocupa", que usó su imperio de la pornografía y su talento para empujar los límites de la libertad de expresión, murió a la edad de 78 años, informó The Washington Post el miércoles.

El periódico dijo que su hermano, Jimmy Flynt, confirmó su muerte, pero no citó una causa específica. Flynt sufría una variedad de problemas de salud desde un intento de asesinato en 1978 que lo dejó parapléjico.

A Flynt le encantaba molestar a sus críticos con acrobacias como llevar un pañal hecho con una bandera estadounidense a la corte y estuvo involucrado en una serie de batallas legales.

En el más famoso, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un importante fallo de la Primera Enmienda a favor de Flynt en una batalla por difamación con el evangelista Jerry Falwell.

Flynt había publicado un anuncio falso en Hustler que mostraba a Falwell diciendo que su primer encuentro sexual había sido con su madre en un retrete. Falwell demandó por 50 millones de dólares y ganó un fallo de un tribunal inferior, pero en 1988 la Corte Suprema dijo que el anuncio era una parodia y estaba protegido por los estándares de libertad de expresión

"Yo secuestré a Kim Kardashian", el polémico libro de un ladrón en busca de más dinero Leer más

En su apogeo, Flynt vivió una vida de excesos. Escribió en su autobiografía que su primera experiencia sexual fue con una gallina y contó que tenía relaciones sexuales cada cuatro o cinco horas durante una jornada laboral. Después de quedar paralizado, Flynt se sometió a una cirugía de implante de pene para poder seguir teniendo relaciones sexuales.

Flynt creó un negocio con una facturación estimada de US$150 millones en su momento. A medida que la circulación de la revista disminuyó, se mantuvo a la vanguardia al invertir en canales de televisión orientados a adultos, un casino, distribución de películas y mercadería.

Dijo que nunca se opuso a ser etiquetado como un vendedor ambulante de obscenidades siempre y cuando también se lo considerara un cruzado de la Primera Enmienda.

"El hecho de que publique pornografía no significa que no me preocupen los males sociales que todos somos", le dijo una vez a un entrevistador.

Flynt estaba a menudo en problemas legales, luchando contra acusaciones de obscenidad o juicios, y con frecuencia convertía las apariciones en los tribunales en espectáculos. Sus explosiones obscenas una vez llevaron a su propio abogado a pedirle a un juez que atara y amordazara a Flynt .

FOTOS EXPLÍCITAS

Nacido en 1942, Flynt creció en la pobreza en Kentucky e Indiana y abandonó la escuela después del octavo grado. Después de períodos en las fuerzas armadas y en una planta de General Motors, él y su hermano abrieron el Hustler Club en Dayton, Ohio, en 1968. Para 1973, se había convertido en una serie de clubes de striptease en todo el Estado y Flynt publicó un boletín para promoverlos.

Ese boletín se convirtió en la revista Hustler, su publicación insignia, que se volvió famosa por presentar fotos explícitas que hacían que su competidor Playboy pareciera suave. Prácticamente nada estaba prohibido en las páginas de Hustler y Flynt se aseguró de publicar fotos de los genitales de las mujeres.

En su apogeo, Hustler supuestamente tenía una circulación de 3 millones. Larry Flynt Publications también publicó otras revistas pornográficas, así como películas y revistas convencionales.

Flynt se deleitó con la controversia. Hizo noticia al publicar fotos de una Jacqueline Kennedy Onassis desnuda tomando el sol en 1975 y una foto de portada de una mujer desnuda que era alimentada de cabeza en una picadora de carne. En 1998 ofreció $ 1 millón a cualquiera que pudiera atrapar a altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos en un escándalo sexual.

OMS "no pudo identificar" el animal que habría transmitido el COVID-19 Leer más

"Mis competidores siempre disfrazaron su pornografía como arte", dijo Flynt al Cincinnati Post. "Nunca tuvimos ninguna pretensión sobre lo que hicimos... Hemos demostrado que el humor de corral tiene un atractivo para el mercado".

En 1977 fue condenado en Cincinnati por complacer la obscenidad y participar en el crimen organizado, pero el veredicto fue anulado.

En 1978, Flynt estaba siendo juzgado por cargos similares en Lawrenceville, Georgia, cuando le dispararon a él y a su abogado. Joseph Paul Franklin, un supremacista blanco, confesó más tarde los disparos y dijo que estaba molesto por las fotografías de sexo interracial de Hustler, pero que nunca fue procesado.

Flynt quedó paralizado de cintura para abajo por el tiroteo, restringido a una silla de ruedas bañada en oro de US$17,000 por el resto de su vida.

En octubre de 2013, un mes antes de que Franklin fuera ejecutado en Missouri por asesinatos por motivos raciales no relacionados con el tiroteo de Flynt , Flynt escribió en el Hollywood Reporter que no creía en la pena de muerte y no quería que Franklin fuera ejecutado. Sin embargo, quería venganza.

"Me encantaría pasar una hora en una habitación con él y un par de alicates para poder infligirle el mismo daño que él me infligió a mí", dijo Flynt .

Su vida fue la base de la película de 1996 "La gente contra Larry Flynt ", protagonizada por Woody Harrelson y basada en parte en el caso de la Corte Suprema de Flynt .

Flynt era un demócrata cuyas revistas defendían puntos de vista liberales y libertarios. Una vez se postuló para presidente contra Ronald Reagan, promoviéndose a sí mismo como "el traficante de obscenidades al que le importa", y en 2003 hizo campaña para gobernador de California.

En 1977, se convirtió al cristianismo evangélico a instancias de Ruth Carter Stapleton, hermana del presidente Jimmy Carter, pero renunció a esas creencias al año siguiente después del tiroteo en Georgia.

La autobiografía de Flynt de 1996 se tituló "Un hombre sin escrúpulos: mi vida como pornógrafo, comentarista y paria social".

Estuvo casado cinco veces y tuvo cuatro hijos sobrevivientes.