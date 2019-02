La lucha de un ayuntamiento contra las ratas que se apropiaron de su edificio histórico

Agencia AFP

09.02.2019

Las autoridades de Los Ángeles emprendieron una lucha sin cuartel contra una invasión de ratas en el ayuntamiento.

El edificio histórico, en el centro de la ciudad, se vio invadido con los roedores tras la demolición de una edificación cercana el año pasado.

El concejo de la ciudad y el personal dicen que las ratas están disfrutando de un día de campo en el edificio de 91 años de antigüedad, anidando en macetas, royendo alfombras y dejando excrementos por todos lados.

La abogada Elizabeth Greenwood cree haber contraído tifus en noviembre pasado tras trabajar en un edificio conectado al ayuntamiento.

"Fue terrorífico, creí que me iba a morir y no sabía qué me pasaba", dijo al canal local de CBS.

La invasión de ratas se ha vuelto tan problemática que el presidente del concejo de Los Ángeles, Herb Wesson, remitió esta semana una moción para investigar "el alcance de la plaga y el control de pestes" en el ayuntamiento y en edificios adyacentes.

"Los empleados no deberían tener que venir a trabajar preocupados por los roedores", dijo Wesson al diario Los Angeles Times.

"Pretendo hacer todo lo que se necesite" para resolver este problema.

Señaló que la plaga y las pulgas en la alfombra de su oficina en el cuarto piso lo llevó a despachar al personal del edificio durante las vacaciones de fin de año para arrancar todas las alfombras.

Ahora pide considerar quitar todos los tapetes del edificio de 27 pisos, que suele ser locación para la filmación de numerosas películas, incluyendo "Chinatown" y "L.A. Confidential".

Consultada por la AFP, la oficina del alcalde de Los Angeles dijo estar preocupada por el problema y que estaba buscando la forma de solucionarlo.

"Estamos trabajando con nuestros servicios generales para hacer lo que sea que se necesite hacer para asegurarnos que esto no siga siendo un problema", señaló el portavoz Alex Comisar.

"Están colocando trampas, rellenando huecos... Están yendo a todos los lugares a donde tienden a ir los roedores a encontrar refugio y están haciendo lo necesario para erradicar el problema", dijo.

Y agregó: "vemos a este problema como muy solucionable en el futuro inmediato".