Lastesis encabezan histórica marcha feminista frente a la Casa Blanca

24Horas.cl Tvn

19.01.2020

En medio de una tormenta de nieve y dos grados bajo cero, miles de manifestantes feministas lideradas por el movimiento Lastesis, se reunieron la jornada de este sábado frente a la Casa Blanca para entonar el himno ''Un violador en tu camino'' al presidente de EE.UU., Donald Trump, quien no se encontraba en Washington, ya que el mandatario pasó el fin de semana en su club de golf en el Estado de Florida.

En la convocatoria se celebró la IV edición de la ''Marcha de las Mujeres'', cuyo fin era manifestarse a favor de la igualdad de género, la anti inmigración y los derechos humanos. Por otra parte, las feministas hicieron notar su descontento contra el presidente, debido a la posibilidad de que salga reelecto en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en noviembre de este año.

El himno de Lastesis, el cual ha traspasado fronteras, fue dirigido por el colectivo chileno del movimiento, quienes además de guiar la coreografía, entonaron la canción en ingles y español.''Patri-archy is our judge (el patriarcado es nuestro juez)" fue una de las frases.

Performance happening now outside the White House. Big cheers when the group chants, “it’s the president!” #UnVioladorEnTúCamino #WomensMarch2020 pic.twitter.com/OVhczu3NUR