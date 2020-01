Le extirparon los senos y le hicieron quimioterapia: un año después se dieron cuenta de un fallido diagnóstico

24Horas.cl Tvn

08.01.2020

Una joven llamada Sarah Boyle, de Inglaterra, fue diagnosticada erróneamente con cáncer de seno.

Meses después, la mujer fue informada por el Hospital Royal Stoke de Reino Unido, que los médicos se habían equivocado con su diagnóstico y que en realidad nunca había tenido cáncer, a lo que solamente le ofrecieron una disculpa por la negligencia y la posibilidad de reconstruir sus senos.

Sarah Boyle fue diagnosticada con el supuesto cáncer de seno triple negativo en 2017, pero en realidad solo se trataba de una mala interpretación de su biopsia. Años después, la mujer decidió dar a conocer su caso para advertir a las demás personas a siempre tener una segunda opinión.

Sarah Boyle underwent a double mastectomy after she was misdiagnosed with #BreastCancer. Sarah and our lawyer @SarahSharplesIM have welcomed research suggesting #ArtificialIntelligence is more accurate than doctors in diagnosing the disease. https://t.co/wEjV6P3l3o #Stoke pic.twitter.com/V6y9uG3nCd