Legisladora da positivo al coronavirus tras encierro durante el asalto al Congreso de EEUU

Agencia Reuters

12.01.2021

Una legisladora estadounidense de 75 años dijo el lunes que había dado positivo en el test de COVID-19 después de haber estado encerrada para eludir una turba que atacó el Capitolio de Estados Unidos la semana pasada, y dijo que creía que estuvo expuesta cuando se refugió con colegas sin mascarilla.

La representante estadounidense Bonnie Watson Coleman, demócrata de Nueva Jersey, dijo en un comunicado que el resultado de una prueba rápida dio positivo y que estaba esperando los resultados de una más completa, señalando que ya había recibido la primera dosis de una vacuna contra el coronavirus.

Following the events of Wednesday, including sheltering with several colleagues who refused to wear masks, I decided to take a Covid test.



I have tested positive.https://t.co/wivlbwrmV0