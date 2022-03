Leonardo DiCaprio donó 10 millones de dólares para apoyar a Ucrania

24Horas.cl Tvn

08.03.2022

Leonardo DiCaprio se sumó a las estrellas de Hollywood que han decidido ayudar económicamente a Ucrania en medio del conflicto con Rusia y donó 10 millones dólares, monto que será destinado a distintas causas.

El famoso actor es conocido por su generosidad y en esta oportunidad también tiene un motivo personal para hacerlo: su abuela materna, Helene Indenbirken, nació en Odessa, Ucrania, como Jelena Stepanovna Smirnova y en 1917 emigró de allí con sus padres a Alemania, donde nació la madre de DiCaprio.

La donación fue revelada por el Fondo Internacional de Visegrado, que promueve el desarrollo en Europa del Este, según informó Polish News ,y será destinada a para apoyar al Ejército ucraniano y satisfacer las necesidades de ayuda humanitaria para la población.

Recaudación de Ashton Kutcher y Mila Kunis

El estadounidense Ashton Kutcher y la ucraniana Mila Kunis, también recaudaron más de 6,8 millones de dólares hasta el viernes 4 de marzo, un día después de crear una página de GoFundMe en busca de ayuda humanitaria para los refugiados ucranianos.

"Siempre me he considerado una estadounidense, una estadounidense orgullosa. Pero hoy, nunca me he sentido más orgullosa de ser ucraniana", dijo Kunis a través de un video.

La actriz agregó que, "los acontecimientos que se han desarrollado en Ucrania son devastadores. No hay lugar en este mundo para este tipo de ataque injusto contra la humanidad".

Kutcher, por su parte, afirmó que los fondos se usarían para brindar ayuda humanitaria y de refugiados a los ucranianos afectados por la invasión de Rusia a su país vecino.