Liberan a dos hombres que fueron encarcelados por error durante 43 años

30.03.2019

Clifford Williams y su sobrino Natham Myer fueron condenados a pena de muerte y cadena perpetua en 1976 por el asesinato de Jeanette Williams, un crimen que ellos no cometieron.

Así fue que concluyó ahora el comité de revisión de condenas de la Oficial del Fiscal del Estado en Florida al determinar que "ya no hay confianza en la culpabilidad de los acusados".

Mientras Williams ingresó a la cárcel con 33 años, Myer fue encarcelado a los 18. Hoy tienen 76 y 61 respectivamente.

