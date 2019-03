Liberan a una indonesia acusada de asesinar al hermano de Kim Jong Un

Agencia AFP

11.03.2019

Una mujer indonesia acusada de asesinar al medio hermano del líder norcoreano fue liberada este lunes, después de que la fiscalía de Malasia retirara el cargo de asesinato que pesaba sobre ella, una sorpresiva decisión año y medio después del inicio del juicio.

Siti Aisyah apareció sonriente mientras era escoltada en medio de una marea de periodistas hasta un vehículo a las puertas de la Alta Corte de Shah Alam, donde era juzgada junto a la vietnamita Doan Thi Huong por el asesinato de Kim Jong Nam en el aeropuerto de Kuala Lumpur en febrero de 2017.

"Estoy feliz. No sabía que pasaría esto. No me lo esperaba", dijo Aisyah, de 27 años.

La decisión de la corte de Shah Alam fue una sorpresa, ya que este lunes solo estaba prevista la declaración de Huong.

Los abogados de la joven vietnamita, que lloró cuando se retiró el cargo contra Aisyah, dijeron que iban a solicitar un aplazamiento.

Las dos mujeres siempre negaron haber cometido el asesinato y aseguraban que habían creído que se trataba de una broma y que fueron engañadas por agentes norcoreanos para llevar a cabo el ataque, lanzando agente nervioso XV --considerado un arma de destrucción masiva-- a la cara de Kim Jong Nam, en un episodio propio de la Guerra Fría.

Sus abogados las presentaban como chivos expiatorios, afirmando que las autoridades no eran capaces de dar con los verdaderos asesinos.

Cuatro norcoreanos que fueron formalmente acusados del asesinato junto a las dos mujeres huyeron de Malasia poco después de los hechos.

El juicio, que comenzó en octubre de 2017, debía reanudarse este lunes con la fase de defensa tras un descanso de varios meses. Pero al inicio de la audiencia, el fiscal Muhammad Iskandar Ahmad solicitó que se retirara el cargo de asesinato que pesaba sobre Aisyah y que se la dejara en libertad.

No explicó los motivos de esta solicitud.

"UN CHIVO EXPIATORIO"

"Siti Aisyah es libre", dijo el juez Azmin Ariffin en la corte al aprobar la solicitud. "Ya puede salir".

El embajador indonesio en Malasia, Rusdi Kirana, dijo a la prensa presente ante la corte: "Estamos contentos con la decisión de la corte. Intentaremos que Siti vuele de vuelta a Indonesia a lo largo de la jornada o lo antes posible".

Por su parte, el abogado de Aisyah dijo estar agradecido por la decisión.

"Seguimos creyendo sinceramente que ella es simplemente un chivo expiatorio y que es inocente", declaró.

Durante el juicio, los testigos describieron cómo Kim Jong Nam --quien se había alejado de su medio hermano Kim Jong Un y que en un momento había sido considerado como posible heredero del liderazgo norcoreano-- murió agónicamente poco después de ser atacado.

En unos videos de cámaras de seguridad proyectados durante el juicio se veía a las sospechosas corriendo a baño separados del aeropuerto tras el asesinato, antes de abandonar el lugar en taxi.

Los fiscales compararon el asesinato con el guion de una película de James Bond y sostuvieron que las dos acusadas eran unas asesinas bien entrenadas.

Pero sus abogados argumentaron que los cuatro norcoreanos fueron los encargados de urdir la trama y que proporcionaron el agente nervioso a las dos mujeres el día del asesinato, antes de huir.

En agosto, un juez consideró que había suficientes pruebas de que las sospechosas estaban implicadas en una "conspiración bien planificada" con los cuatro norcoreanos para asesinar a Kim.

Corea del Sur acusó al Norte de haber orquestado el asesinato, algo que Pyongyang siempre negó. Kim Jong Nam era un detractor del régimen y vivía en el exilio.

Malasia era uno de los pocos aliados del régimen de Corea del Norte, pero el asesinato de Kim Jong Nam dañó seriamente las relaciones y motivó la expulsión de los embajadores de sendos países.

Una condena por asesinato en Malasia supone una pena de muerte automática. El gobierno se comprometió a abolir la pena capital, pero el Parlamento aún no se pronunció sobre el texto.