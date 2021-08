"No puedo salir de mi casa": En libertad quedó hombre acusado de abusar de una niña que vive a seis cuadras

24Horas.cl Tvn

03.08.2021

El hombre abusó sexualmente de una menor desde los 12 hasta los 16 años en Argentina, hoy se encuentra el libertad y vive a sólo seis cuadras de la víctima. La Justicia de Rosario lo dejó en libertad durante esta semana, tras estar detenido desde enero de este año.

La víctima fue notificada por teléfono de la medida y hoy se encuentra angustiada con la situación: "No puedo salir de mi casa por pensar que está a seis cuadras", es parte de lo que relató en una entrevista con El Tres publicada por Todo Noticias.

La fiscal Noelia Riccardi, solicitó revisión de la medida cautelar para que se prorrogue la prisión preventiva, sin embargo, el Juez Carlos Leiva decidió que el acusado estaba en condiciones de quedar en libertad bajo reglas de conductas y con prohibición de acercarse a la víctima. Hoy vive en el mismo sector que la menor.

"Me siento mal de saber que tengo a esta persona a 6 o 7 cuadras de mi casa. No sé si anda por el barrio. No puedo salir por pensar que va a estar en la zona”, señaló la víctima.

El sujeto, según mencionó la víctima, era el padre de su padrastro y tras mantener oculto los abusos de los que era víctima, por estar bajo amenazas cuando decidió contar a su madre la situación ella no le creyó. A principios de este año la joven decidió ir a vivir a la casa de un familiar, "Mi tía me ayudó a hacer la denuncia el 14 de enero. Fueron a la casa, pero le dejaron el arma y nunca le pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad", señaló.

Se estima que la fiscal a cargo del caso apelará la decisión del juez, la cual irá a una audiencia preliminar, para que posteriormente se avance en el juicio oral.