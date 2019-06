Líder religioso en Egipto: "Las esposas pueden ser golpeadas siempre que ningún hueso resulte roto"

24Horas.cl Tvn

11.06.2019

Gran indignación mundial han causado las declaraciones de un líder religioso egipcio en la televisión local, donde aseguró que las mujeres pueden ser golpeadas por sus maridos siempre y cuando no se les quiebre ningún hueso.

Las palabras causaron rechazo en la comunidad internacional, ya que llegan justo en un momento en que la mayoría de los países están luchando fuertemente contra la violencia contra la mujer y el machismo, además de la creciente lucha por la igualdad de género.

“Las esposas pueden ser golpeadas siempre y cuando ningún hueso resulte roto como consecuencia de la golpiza”, dijo el gran imán de Al Azhar, Ahmed el Tayeb, máximo representante de la iglesia suní, según publica El Mundo.

“El remedio que el Corán ofreció es golpear de un modo simbólico con el propósito de reformar pero sin causar daño, perjuicio o dolor. Los texto y las disposiciones de la legislación islámica son válidos en todo momento y lugar”, agregó el hombre.

Según Ahmed el Tayeb sus dichos se justifican en que su religión lo dice por lo que tiene completa libertad de impartir sus enseñanzas.

“Los hombres están al cargo de las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha dado a unos sobre otros. (…) Las habrá que sean rectas, obedientes y que guarden, cuando no las vean, aquello que Alá manda guardar”, afirmó y agregó "“aquellas cuya rebeldía temáis, amonestadlas, no os acostéis con ellas, pegadles; pero si os obedecen, no busquéis ningún medio contra ellas”.

A pesar de la dureza de sus palabras el líder religioso llama a los hombres a ser "conscientes" cuando apliquen un castigo.

"No debe romperle un hueso, ni provocarle daños en un órgano o miembro de su cuerpo ni pegarle con la mano en la cara ni dejarle heridas ni causarle perjuicio psicológico”, expresó.

Ante las críticas, incluso desde su mismo país, el hombre salió a defenderse a través de un comunicado en el que aseguró que "el maltratado a la mujer se ha convertido en una de las causas del daño psicológico que se refleja negativamente en la familia”