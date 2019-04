Líderes latinoamericanos expresan sus condolencias por la muerte del expresidente Alan García

24Horas.cl Tvn

17.04.2019

Conmoción ha causado el fallecimiento del exmandatario peruano Alan García, quien se disparó en la cabeza cuando iba a ser detenido de forma preliminar por diez días, en el marco de la investigación en su contra por los presuntos aportes de Odebrech a su campaña presidencial en 2006.

Mandatarios, expresidentes, políticos, entre otros líderes de la región han manifestado sus condolencias por la muerte de García, quien fue presidente del Perú en dos periodos.

Consternado por el fallecimiento del ex presidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos.

Lamento profundamente la trágica muerte del ex Presidente de Perú Alan García. Me tocó interactuar mucho con él, no sólo cuando ejercimos simultáneamente la presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma. Mis pensamientos y oraciones están con su familia