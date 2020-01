Llamado de parlamentarios a matar a violadores causa alarma en Bangladesh

24Horas.cl TVN

15.01.2020

Activistas y académicos de Bangladesh mostraron este miércoles su alarma ante los llamamientos de varios parlamentarios de asesinar extrajudicialmente a violadores, después de que la semana pasada la violación de una estudiante desatara una ola de protestas en la nación asiática.



La indignación entre los defensores de los derechos humanos comenzó tras las polémicas declaraciones de cuatro miembros del Parlamento de la gobernante Liga Awami y su aliado partido Jatiya, que expresaron el martes su apoyo a los asesinatos extrajudiciales en la Cámara.



La Policía bangladesí suele informar regularmente de "encuentros" en los que supuestos criminales fallecen durante "tiroteos" o fuego cruzado, incidentes que son calificados por organizaciones de derechos humanos como asesinatos al margen de la ley.



"Los encuentros son necesarios si queremos liberar a la sociedad de la violación. Él (el violador) debe ser abatido a tiros", afirmó el parlamentario Kazi Firoz Rashid el martes en declaraciones recogidas por el diario local Bdnews24.



"No se necesita ninguna ley, la Policía tiene su propia ley", dijo Rashid, quien también envió un "mensaje claro a los encargados de hacer cumplir la ley para que ningún violador" vuelva a cometer un crimen.



El llamamiento a matar extrajudicialmente a supuestos violadores llegó tras la violación hace diez días de una estudiante universitaria de segundo año, que desató protestas multitudinarias en el principal campus de Bangladesh.



Las autoridades detuvieron a un presunto "violador en serie" la semana pasada como el sospechoso principal del crimen, sin acallar por tanto la indignación en un país donde la organización de defensa de los derechos de la mujer Mahila Parishad contabilizó 1.370 casos de violaciones y 237 violaciones grupales en 2019.



Pero los llamamientos a asesinar a los violadores al margen de la ley - la pena de muerte figura en el código penal - no han caído bien entre los activistas de derechos humanos.



El director de la ONG Odhikar, Nasiruddin Elan, afirmó a Efe que las declaraciones no podrían haberse emitido en el Parlamento si Bangladesh fuese realmente un Estado de derecho.



"Esta gente ni siquiera entiende lo que son los asesinatos extrajudiciales", lamentó Elan.



El profesor de ciencias políticas en la Univeridad Estatal de Illinois (Estados Unidos) de origen bangladesí, Ali Riaz, afirmó en Facebook que se trata de "un ataque a la Constitución y al sistema judicial".



El activista Sarwar Tusher también recurrió a las redes sociales para denunciar el despilfarro de dinero público de mantener a unos parlamentarios capaces de hacer "unas demandas así de inadmisibles".



"Nadie se opuso a su petición absolutamente inadmisible (...) porque Bangladesh está en las manos de gente que ha hecho de la ley su mayor herramienta para la opresión", dijo.

24Horas.cl con información de EFE