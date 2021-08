Llaman a bomberos por un supuesto cadáver en el río y se llevan una sorpresa

24Horas.cl Tvn

20.08.2021

Un equipo de rescate de bomberos de Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, fueron despachados a una emergencia después que recibieran un llamado por un supuesto cuerpo que estaba flotando el río Arkansas.

Los rescatistas llegaron en un bote inflable hasta el lugar debido a que el río tiene baja profundidad en algunos sectores y porque, justamente, el supuesto cuerpo parecía estar posado sobre una superficie.

Pero grande fue la sorpresa del equipo que, al llegar y acercarse, el hombre se levantó como si nada hubiera pasado.

De acuerdo a medios estadounidenses, el sujeto simplemente estaba descansando en medio del río, de hecho, estaba tomando una siesta.

Por esta situación es que el cuerpo de bomberos de Tulsa ha pedido a residentes cercanos que no realicen descansos en las partes centrales del cauce, para no alertar a vecinos.

"El río es lento, pero potencialmente peligroso en algunas áreas", escribió el cuerpo de bomberos en Facebook: "Por favor cuídense y encuentren otras alternativas para mantenerse fresco".

TFD, @TulsaPolice & @EMSAOK responded to reports of “a body in the river.” We launched a boat and discovered that the man was just laying in the water. The river is low, but still potentially dangerous in areas. Please stay safe and find alternate ways to stay cool! #imokay pic.twitter.com/7B4SBzlLG5