“Llegó borracho, me pegó y lo acuchillé”: mujer confiesa crimen de su esposo en Navidad

La mujer aseguró que era víctima de violencia de género, por lo que no aguantó más y lo mató. Se encuentra detenida, a la espera de la investigación.

30.12.2021

Una brutal confesión realizó Leonor Herrera de 39 años, quien contó a la policía que mató a su esposo luego de que éste llegara ebrio a casa durante la noche de Navidad.

El crimen ocurrió en la localidad bonaerense de Berazategui, Argentina, donde la policía encontró el cuerpo de la víctima, de 47 años, enterrado en el patio de su casa, cubierto con tierra y cal.

Tras el hallazgo, la mujer confesó ser la autora del crimen y que lo habría hecho por defensa propia.

“Fui yo, lo maté, pero porque me defendí (…) Llegó borracho y me pegó fuerte hasta que me defendí y lo acuchillé”, señaló Herrera a la policía.

En el mismo relato, la mujer destacó que sufría violencia de género por parte de la víctima, situación que podría ser confirmada con golpes y moretones que ella posee en su cuerpo y que tendrían una data coincidente con el crimen, lo que será investigado.

Herrera se encuentra detenida, a la espera de la investigación, mientras que hasta ahora se le imputaría el delito de homicidio agravado por el vínculo con posibilidad de cambiar la calificación legal.

El crimen

El hecho quedó al descubierto este martes, cuando el hermano de la víctima llegó hasta la vivienda que la pareja compartía, ya que desde el 24 de diciembre pasado que no tenía contacto con su familiar.

Al llegar, se percató que su hermano no estaba y que en el patio de la casa habían cavado una fosa, dando aviso a la policía.

Así, se encontró el cuerpo del hombre envuelto en una lona y enterrado.