"Llevo un cadáver en el maletero": Hombre confiesa asesinato de toda su familia tras sufrir accidente de tránsito

21.09.2019

Un hombre de 38 años llamado Michael Wayne Jones confesó un escalofriante crimen luego de sufrir un leve accidente tránsito en el estado de Georgia.

Todo ocurrió cuando el mencionado sujeto sufrió una colisión, hecho que derivó en que un grupo de policías llegara al lugar para indagar el choque.

Sin embargo, lo que parecía un simple accidente finalmente se transformó en la confesión de un escabroso crimen.

"Puede que quieras esposarme, llevo un cadáver en el maletero", dijo el sujeto, en declaraciones que recoge el medio español Antena 3, luego que los policías notaran un fuerte olor que salía desde el maletero del vehículo.

Tras ello se conoció que Jones había dado muerte a su pareja, Casei Jones, y a los cuatro hijos de ésta a quienes había enterrado en un bosque.

Consignar que el hombre de 36 años era el principal sospechoso de ser responsable de la desaparición de la mujer y sus cuatro hijos, a quienes se les había perdido el rastro hace seis semanas.

Michael Wayne Jones, the man accused of killing his wife, Casei Jones, and her four children, made his first court appearance today in Marion County. Tune into our noon broadcast for the latest @WCJB20 pic.twitter.com/YTUuIsHMZ4