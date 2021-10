"Lo hice por comodidad": joven va con falda al colegio por el calor tras prohibición de usar short

24Horas.cl Tvn

28.10.2021

Un estudiante de una escuela de Córdoba, Argentina, decidió asistir en falda al establecimiento luego de que se prohibiera que los varones asistieran en short, pese al intenso calor en la zona.

La imagen del joven se viralizó rapidamente en redes sociales y generó amplia repercusión en su colegio. Según consigna TN , luego de ser advertido por no respetar el Acuerdo de Convivencia de la institución, el cual está vigente desde 2013, se le permitió continuar con normalidad.

El estudiante le indicó al medio local Carlos Paz Vivo que "no me gusta vestirme así, pero lo hice por comodidad. Vivo lejos y hace mucho calor para usar pantalón largo, así que me vine con short y, para entrar al colegio, me puse la pollera encima del pantalón corto para poder pasar”.

Posteriormente, el joven indicó que desde el colegio le permitieron ingresar, pero que posteriormente le indicaron "de muy buena manera que se debe respetar el uniforme y que no podía volver a usar la pollera”.

Explicación del colegio

La directora del establecimiento, Alejandra Porte, indicó que habían llamado al estudiante y "se le preguntó por qué asistió con esa vestimenta, para saber si era por una cuestión de identidad de género y respondió que no. Dijo que lo hacía por el calor y que como no lo dejaban venir con bermudas y la pollera de las chicas está permitida, pasó con pollera”.

“Se habló con la mamá y se la puso en conocimiento sobre lo que había pasado; y también con el estudiante, que comprendió la situación y entendió que se podría haber utilizado otro camino para realizar este reclamo”, añadió.

Según indicó la directora, los acuerdos del colegio se pueden cambiar "si cualquier miembro de la comunidad educativa plantea dar inicio a una modificación, incluso los mismos estudiantes (...) Creo que ya no hace falta platearlo formalmente, porque con esta situación se puso el tema sobre la mesa. Ahora lo vamos a tener que tratar con toda la comunidad y ver qué es lo que se resuelve”.