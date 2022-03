“Los novios sí violan": Joven relata abuso sexual que sufrió por parte de su pareja

24Horas.cl Tvn

07.03.2022

En México, una joven ha conmocionado las redes sociales tras relatar el abuso sexual que sufrió por parte de su pareja.

Mediante un video, Andrea relató cómo fue víctima de abuso sexual por parte de su novio en el año 2018, criticando también cómo aborda el sistema judicial mexicano estos casos tras presentar las denuncias correspondientes.

"Siento una enorme tristeza por el sistema de justicia en México, un sistema que debería de protegernos, y hace todo lo contrario" agrega.

Después de casi tres años, la víctima se atrevió a través de su cuenta de Instagram a detallar la lamentable situación."Hace dos años le escribí esta carta a mi violador y hoy quiero compartirla con ustedes".

"Te la dedico a ti, mi primer novio, mi primer amor y mi primera vez" comienza diciendo la joven que se atrevió después de "después de negarlo tanto tiempo por la vergüenza y el miedo, después de sentirme tan débil, pequeña e insignificante".

"Después de aceptar lo que hiciste, de poder nombrarlo, por fin tengo la fuerza de decirte esto. No necesito decir tu nombre, estoy segura de que sabes quién eres. Estoy segura que sabes qué pasó el 1 de abril del 2018 y todas las noches que le siguieron".

Posteriormente continuó añandiendo a su relato de 28 minutos de video: "también estoy segura de que no estás ni cerca de entenderlo(...) recuerdo esa noche con tanto dolor… que pasé de ser tu novia a ser tu juguete sexual”.

El desgarrador testimonio continúa con "recuerdo sentir todo tu peso sobre mí y no ser capaz de respirar, moverme, de pensar y, mucho menos, pedir ayuda. Cerré los ojos y esperé a que todo terminara. Recuerdo levantarme con tanto dolor que me costó trabajo caminar. Recuerdo querer arrancarme la piel porque tallarme el cuerpo con todas mis fuerzas no fue suficiente para dejar de sentirme sucia”.

Finalmente en la publicación, Andrea sostiene "hoy levanto la voz, hoy dejo de sentir vergüenza, hoy dejo de vivir en silencio, no seguiremos en silencio. No dejaremos de decir las cosas. No dejaremos de incomodar. No dejaremos de exigir la justicia que nos merecemos".

