Macabro caso conmociona a Argentina: Abusó del hijo de su pareja, huyó y ahora la amenaza por redes sociales

16.01.2020

Un macabro caso tiene conmocionado a Argentina luego que se conociera que un sujeto está siendo intensamente buscado tras ser acusado de violar, golpear y asfixiar al hijo de un año y medio de su pareja, tras lo cual habría huido y ahora amenaza a la mujer a través de redes sociales.

Según medios argentinos, todo comenzó durante los primeros días de noviembre cuando la madre del menor fue a comprar y dejó a su hijo, fruto de una relación anterior, con su novio, al regresar el hombre la estaba esperando nervioso. "El nene no despierta, no sé, le pasa algo. Parece que no respira", le dijo, publica TN.

Un vecino los llevó rápidamente a un recinto asistencial, sin embargo el bebé estaba en estado crítico.

La primera alarma para la mujer surgió cuando iban en camino al hospital, ya que en el trayecto su pareja le susurró que culpara a la niñera.

El parte médico fue desgarrador, el pequeño había sido violado, golpeado brutalmente y asfixiado.

Tras quedar al descubierto la verdad el hombre, identificado como Rubén Óscar Pérez, huyó con paradero desconocido y hasta hoy se encuentra prófugo.

Sin embargo la pesadilla continuó estos días, ya que el hombre tomó contacto con su expareja por redes sociales para amenazarla.

"No hay un día en que no piense en luchar, mi bebé. No tenés una idea cómo estoy sufriendo”, fue lo primero que Pérez le escribió a Griselada, nombre con el que ha sido identificada la madre de la vícitima.

“Déjame en paz. Ya arruinaste mi vida y la de mi bebé. Él está sufriendo, sabés, lucha por su vida”, respondió ella, desatando la furia del sujeto, quien comenzó con las amenazas.

“Yo no arruiné a nadie, hija de p... Estas de piya (sic) vos, basura”, expresó a través de mensajes de Facebook y continuó "Cómo podés creer que yo violé a tu bebé. Me duele en el alma que creas eso siendo que vos compartiste lindos momentos conmigo. Yo te amo con locura y jamás haría una cosa de esas y mucho menos a una criatura”, afirmó para terminar asegurando que se iba a suicidar.

Actualmente el niño continúa internado en terapia intensiva del Hospital de Niños de la Plata luchando por su vida, mientras que la policía continúa la búsqueda de Pérez.