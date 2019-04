Macabro caso de bullying en EEUU: Niña con tumor cerebral muere tras ser pateada en la cabeza

24Horas.cl Tvn

25.04.2019

Un nuevo caso impactante de bullying escolar tiene conmocionado al estado de Texas, en Estados Unidos. Se trata de la golpiza que sufrió por parte de tres adolescentes una niña de 13 años llamada Kashala Francis en plena vía pública, producto de la cual quedó en coma y posteriormente falleció.

De acuerdo a los datos que proporcionan medios de la ciudad de Houston, donde ocurrió el hecho, la joven fue derivada a un hospital donde se le diagnosticó ante su madre algo sorpresivo: la menor tenía un tumor cerebral.

La golpiza quedó registrada en un video, el cual fue visto por la madre de la víctima, Mamie Jackson, y a través del cual se puede observar a la niña en el suelo recibiendo patadas, en particular de una de sus agresoras.

🚨 #Breaking A Houston 13 yo has died after a fight #Kashala Francis was walking home last Thursday when 2 girls attacked her, possibly exasperating a previously undetected tumor...We have to do better 💔 #RIPKashalaFrancis

