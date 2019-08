Macri advierte tras derrota electoral: "La alternativa kirchnerista no tiene confianza en el mundo"

24Horas.cl Tvn

12.08.2019

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, volvió a lamentar este lunes los resultados de las recientes elecciones primarias efectuadas en el país trasandino donde la oposición al Gobierno, representada por el kirchnerismo, obtuvo un holgado triunfo de casi 15 puntos porcentuales.

El mandatario y su candidato a la vicepresidencia, Miguel Pichetto, se mostraron confiados en poder revertir la diferencia de 32,33% que obtuvieron frente a la fórmula compuesta por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que se impuso con un 47,66%. No obstante, el jefe de Estado argentino reconoció la estrepitosa devaluación del peso local ocurrida en esta jornada en los mercados financieros trasandinos. En ese marco, sostuvo que "la alternativa kirchnerista no tiene confianza en el mundo" y remarcó que el propio Frente de Todos debería "hacer autocrítica y resolverlo (...)El mundo económico no confía en el kirchnerismo".

Macri aprovechó la ocasión para hacer un fuerte y descarnado llamado a los votantes: "No podemos volver al pasado porque el mundo ve eso como el fin de la Argentina". Añadió que "tenemos que entender que el problema mayor es que la alternativa kirchnerista no tiene credibilidad y confianza en el mundo. Eso es algo que debería hacer una autocrítica el kirchnerismo y resolverlo. Construir esa credibilidad que no tiene. Hay un problema grave entre el kirchenrismo y el mundo, que no le confía lo que tiene que hacer. No es fácil, porque ellos ya gobernaron y tienen que hacer algo distinto de lo que hicieron antes".

Como una manera de alimentar la esperanza de sus adherentes, Macri señaló desde la Casa Rosada que como argentinos "tenemos mucho para recorrer. Toda elección es un mensaje y lo entendemos. Estamos acá para seguir trabajando. Estamos convencidos de que tenemos mucho para debatir y hacer y que la elección en octubre va a ser una buena oportunidad de mostrar que el cambio continúa. Vamos a hacer una buena elección para ir a la segunda vuelta".

Sin embargo, reconoció que "de la euforia que había en el mundo internacional el viernes, a partir de encuestas equivocadas, veíamos gente que venía a invertir, a apostar, a traer dinero, empleo. El lunes, ante el resultado adverso al gobierno, hemos tenido un día muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO, el dólar volvió a subir con las consecuencias que esto tiene".

Por último, anunció que ordenó al equipo económico que "preparen las medidas económicas para cuidar a los argentinos, haciéndonos cargo de nuestra tarea que es gobernar".