Macron se presenta oficialmente como candidato para un segundo mandato

Agencia EFE

04.03.2022

El presidente francés, Emmanuel Macron, despejó hoy la única incógnita que quedaba sobre sus intenciones electorales, el anuncio formal de su candidatura, y se lanzó a por un nuevo mandato con la convicción de que el país ha sabido superar durante el primero desafíos como el terrorismo o la pandemia de coronavirus.



El jefe de Estado, liberal, se puso el traje de candidato mediante una carta a la ciudadanía publicada en la prensa regional y en la que aunque admitió que no podrá hacer la campaña que le hubiera gustado debido a la situación internacional sí dejó clara su voluntad de que Francia siga avanzando.



"Juntos podemos hacer de estos tiempos de crisis el punto de partida de una nueva época francesa y europea", señaló recordando un quinquenio en el que "raramente Francia había tenido que afrontar tal acumulación de crisis", desde los atentados yihadistas hasta la pandemia y la actual guerra en Europa.

Macron, que no mencionó en su texto al partido con el que llegó al Elíseo en 2017, La República en Marcha (LREM), admitió que aunque las reformas lanzadas han permitido que el paro esté "en su nivel más bajo en 15 años", en el 7,4 % en el cuarto trimestre de 2021, "no se ha conseguido todo".



"Hay cosas que con la experiencia adquirida sin duda haría de forma diferente, pero las transformaciones emprendidas han permitido a numerosos de nuestros compatriotas vivir mejor y a Francia ganar independencia. Las crisis que atravesamos desde hace dos años muestran que ese es el camino a seguir", dijo.



En su carta, solemne, Macron pide a la ciudadanía que vuelva a confiar en él hasta 2027 "para inventar, frente a los desafíos del siglo, una respuesta francesa y europea singular", para seguir preparando el futuro de las próximas generaciones y para que, tanto hoy como mañana, los franceses sigan pudiendo decidir por sí mismos.



"Deberemos trabajar más y continuar la bajada de los impuestos que pesan sobre el trabajo y la producción. (...) Lucharemos contra las desigualdades, no tanto buscando corregirlas demasiado tarde sino yendo a su raíz", recalcó con una apuesta también por la inversión en las fuerzas del orden y en la justicia.