Madonna considera la tutela legal de Britney Spears un caso de esclavitud moderna

Agencia Reuters

09.07.2021

La reina del pop ha sido la última en una larga lista de celebridades que ha querido apoyar públicamente a Britney Spears en su batalla para poner punto final a la tutela legal que desde hace más de una década le impide tomar decisiones en el marco de su vida personal o su carrera profesional, dejándolas en su lugar en manos de terceras personas como su padre.

Tras escuchar previsiblemente el testimonio que su antaño heredera ofreció hace dos semanas en los juzgados, Madonna no ha dudado en echar mano de Instagram para definir la situación actual de la cantante de 'Baby One More Time' como una violación flagrante de los derechos humanos más básicos.

"Devolvedle a esta mujer su vida. La esclavitud se abolió hace mucho tiempo. Muerte al codicioso patriarcado que lleva siglos haciendo esto mismo a las mujeres", ha añadido la veterana artista de 62 años, que protagonizó uno de los momentos más icónicos de la historia de MTV cuando besó a Britney durante su actuación conjunta en los Video Music Awards de 2003.

Madonna también se ha dirigido directamente a la princesa del pop para prometerle que tanto ella como otras personas, a las que no ha querido mencionar, están trabajando duro para sacarla de la prisión en que se encuentra. En esta misión contaría probablemente con el apoyo de Miley Cyrus, Paris Hilton, Christina Aguilera -que también las acompañó sobre el escenario en la mencionada entrega de premios- o Katy Perry, que se rumorea que han unido fuerzas al estilo de los Vengadores para crear un "ejército pop" dedicado a asesorar y proporcionar recursos a Britney.