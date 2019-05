Madre abandona a recién nacido en una caja en la calle: "Espero que algún día me perdones"

En una nota que dejó la mujer se detalla que el nombre del bebé es Mateo y el del padre Joaquín, quien no sabe de la existencia del menor. El caso ha conmocionado a la localidad de Merlo, en Argentina.

31.05.2019

La tarde de este jueves un grupo de niños encontró a un recién nacido abandonado en una calle de la localidad de Merlo, Argentina.

De acuerdo a lo informado por Todo Noticias, el bebé fue encontrado por los menores al interior de una caja que les llamó la atención.

El recién nacido se encontraba envuelto en una frazada y usando un gorrito de lana azul. Pegado a su pecho había escrito de su mamá antes de abandonarlo.

"Me llamo Mateo. Nací el martes a las 20:35. Mi mamá me dejó acá porque no puede cuidarme", decía el texto..

Además, en el papel se encontraba el número de contacto del padre llamado Joaquín, quien no conoce la existencia de su hijo.

"Espero que algún día me perdones", finaliza la carta.

Los niños que encontraron a Mateo avisaron a una vecina y ella después llamó a a a policía, quienes llevaron al menor a un hospital más cercano.

