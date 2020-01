Madre confiesa asesinato de sus tres pequeños hijos

24Horas.cl Tvn

21.01.2020

Una mujer fue detenida por la policía de Phoenix, en Estados Unidos, tras ser acusada del crimen de sus tres pequeños hijos de uno, dos y tres años de edad.

Según lo informado por las autoridades locales, la aludida fue identificada como Rachel Henry reconoció haber atacado mortalmente a los menores de edad luego de que se encontraran los cuerpos.

Mercedes Fortune, sargento de la policía de Phoenix, aclaró que la aludida enfrentará cargos por asesinato en primer grado de las víctimas.

Asimismo, no se indicaron las causas ni la forma en que los afectados terminaron perdiendo la vida, ante lo cual la investigación sigue en pie a cargo de la policía norteamericana.

Consignar que el crimen sucedió en la misma vivienda en la que residía la imputada, cerca de la calle 24 de la ciudad.

