Madre de mujer acusada de brutal crimen de niño en Argentina: "Cavó su propia tumba"

01.12.2021

La madre de Abigail Páez, acusada de matar junto a su pareja al hijo de esta en Argentina, rompió el silencio tras el crimen y señaló que ella había pedido la tenencia del pequeño Abel Lucio Dupuy.

Según sostuvo Érica Frydlender a radio LU100 , “desde el viernes a la noche nos cambió en un segundo, se convirtió en una pesadilla”, ante lo cual llamó a sus vecinos a que dejaran de "escrachar" a su familia, señalando que "nosotros no hicimos nada".

La mujer relató que hace cerca de un mes había tenido una discusión con su hija respecto al niño, momento en el que "le pedí la tenencia de Lucio para que no estuviera cerca de su madre. Ella me dijo que Magdalena no lo quería al nene”.

Érica afirmó que Lucio iba a dormir a su casa todos los fines de semana y que "le encantaba" visitarla en aquellas ocasiones. Además, indicó que en varias oportunidades fue testigo de los malos tratos de los que era víctima el pequeño por parte de su madre. Pese a todo, no denunció la situación.

“Acá yo le pedí que no le levantara la mano y ahí arrancaron los problemas. Últimamente no nos dejaban ver al nene (...) Nosotros a Lucio lo amábamos. No hicimos lo que correspondía y me siento muy arrepentida”, indicó.

Respecto a la relación de su hija, Érica opinó que "Magdalena hizo un trabajo fino con Abigail, porque ella no mataba una vaca (sic)” y que "ella no es mi Abi, ahora es Abigail. Ella se transformó en otra cosa. Se cavó su propia tumba”.