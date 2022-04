Madre de Narumi habla por primera vez en juicio: "Durante más de cinco años he sido destruida"

Agencia Aton

06.04.2022

Taeko Kurosaki, madre de Narumi, la joven japonesa desaparecida y en la que encontraría vinculado su pareja, Nicolás Zepeda, habló por primera vez en el juicio.



"Durante más de cinco años he sido destruida. Tengo una gran desconfianza hacia los humanos, dejé mi trabajo, me aislo sin ver a nadie todos los días. Por eso me cuesta hablar. Puede ser que mi discurso sea largo, intercalado con silencios. Pido disculpas por eso", comenzó.



La madre, japonesa comenzó relatando cómo era la relación que tenía con su hija. "Era tan adorable, la amaba tanto. No podía separarme de ella, la crié con todo mi amor", dijo.

En cuanto a la relación con Zepeda, la madre la retrató mediante un recuerdo: En Japón, Nicolás se sintió excluido en una comida y reaccionó con "mal humor". "Se vengó tomando la bicicleta de Narumi para irse de la casa y dejó la de él con una rueda pinchada".



Junto con eso, reveló conversaciones vía mensaje que tuvo con su hija sobre el comportamiento de Nicolás, con fecha. Entre los mensajes destacan:



8 de septiembre: "Nico me pregunta insistentemente dónde estoy, con quién, cuándo y a qué amiga veo".

8 de septiembre: "Él me dice que soy mentirosa y está controlando a todas las personas con las que me relaciono. Se está poniendo peor y peor. ahora tuve que cancelar una junta que tenía con mis amigos en Francia".

8 de septiembre: "Quiero separarme de él".

27 de septiembre: "No sé si quiero a Nico, pero Nico me quiere demasiado. No me atrevo a dejarlo porque lo compadezco. No pienso en él todo el tiempo, pero Nico piensa en mí todo el tiempo".

29 de septiembre: "Nico perdió la cabeza, leyó todos mis mensajes en Facebook y borró fotos con chicos, ahora sólo veo el lado oscuro de ese hombre".