Madre revela impactante imagen de 25 mordidas sufridas por su hija en jardín

24Horas.cl Tvn

02.05.2019

Un dramático caso de agresión a niños fue dado a conocer en las últimas horas en Estados Unidos, luego de que Rosalyn, de solo un año y tres meses, recibiera 25 mordeduras en su cuerpo al interior del jardín en donde es cuidado.

De acuerdo a lo detallado por su madre Alice Bryant a Fox News, la pequeña fue dejada con normalidad en la guardería Creative Beginnings Daycare de Tucson, siendo retirada con todas las heridas en su espalda.

"Al principio, yo estaba como incrédula: '¿Son esas marcas realmente mordidas?' Y luego, mi cerebro dejó de pensar y comencé a llorar", consignó la mamá.

Si bien el hecho ocurrió en febrero de este año, esta semana la mujer decidió revelar las imágenes debido a las nulas respuestas recibidas por parte del jardín.

"Ellos no me llamaron para avisarme que había sucedido un incidente, tampoco me notificaron por otra vía ni me dijeron nada cuando la fui a buscar", denunció.

De momento, la policía dijo que se está indagando lo sucedido, siendo la principal tesis del recinto que otro niño pudo haber agredido a la víctima.