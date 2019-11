Madre sufre de infarto intentando que su hijo hiciera una tarea

24Horas.cl Tvn

06.11.2019

Una mujer de 36 años, originaria de Hubei, China, tuvo un ataque al corazón mientras trataba de que su hijo de ocho años entendiera su tarea de matemáticas.

Según informa el sitio local "Sin Chew Daily", todos los días la mujer se sentaba junto al pequeño e intentaba repasar lo que había aprendido en el colegio. Una noche lo hizo, pero todo terminó de una forma muy diferente.

Después de pasar un buen rato intentando que su hijo entendiera un problema matemático la mujer se desesperó y se alteró hasta que comenzó a sentir falta de aire.

“Empecé a enojarme y me dieron ganas de explotar. De repente, me sentí nerviosa y sin aliento. Llamé rápidamente a mi esposo y le pedí que me llevara al hospital ”, dijo la madre.

Según su médico, Wang tuvo un infarto de miocardio y agregó que si hubiera sido atendida más tarde, podría haber fallecido. Ahora se encuentra fuera de riesgo vital.