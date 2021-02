“Fue una estrella de rock": hija no podía concebir y su madre decidió dar a luz por ella en Estados Unidos

24Horas.cl Tvn

18.02.2021

El amor de madre no tiene límites. Una particular historia tuvo lugar en Estados Unidos, luego de que una mujer decidiera dar a luz por su hija, Breanna Lockwood (29), quien no puede concebir bebés debido a problemas de infertilidad.

Se trata de Julie Loving, una mujer de 51 años que se convirtió en madre sustituta para que su hija y su esposo, Aaron Lockwood, pudieran convertirse en padres por primera vez.

Todo comenzó cuando la pareja contrajo matrimonio, puesto que planearon concebir hijos inmediatamente después de la ceremonia. Sin embargo, Breanna fue diagnosticada infértil producto del síndrome de Asherman, una condición que causa la formación de tejido cicatricial (con cicatrices) en la cavidad uterina.

Desde entonces, la pareja probó diversos tratamientos, tales como procedimientos quirúrgicos y transferencias de embriones, pero ninguno de ellos dio resultado. Fue allí cuando optaron por una madre sustituta: la mamá de Breanna.

La historia fue compartida a través de la cuenta de Instagram de Breanna, donde actualizaron día a día todo el procedimiento a través de imágenes.

En una de las tantas publicaciones se puede ver a Julie con su vientre notoriamente abultando, mientras que en otras la muestran en el hospital dando a luz.

“Mi mamá fue una estrella de rock absoluta a través de un parto difícil. Los sacrificios que hizo para traer esta pequeña porción de cielo a nuestro mundo me dejan sin aliento. Sosteniendo a mi hija en mis brazos, mi corazón está a punto de estallar”, sostuvo Lockwood en una de las publicaciones.

“La sensación de cómo haría absolutamente cualquier cosa necesaria por esta niña se irradia a través de mí cuando la miro y refleja lo que mi madre hizo por mí”, agregó.

Cabe señalar que la mujer fue inseminada artificialmente y, debido a complicaciones con el cordón umbilical. el nacimiento debió ser inducido 10 días antes de la fecha estimada, practicando una cesárea de emergencia.