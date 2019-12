Madrid se vuelca con el clima bajo la batuta juvenil y el empuje de Greta

24Horas.cl Tvn

06.12.2019

Medio millón de personas, según la organización, y 15.000 según la Policía, participaron este viernes en Madrid en la gran Marcha por el Clima, capitaneados por el movimiento juvenil Fridays for Future y Juventud por el Clima y su inspiradora, Greta Thunberg.



Thumberg, que abandonó la manifestación al inicio por motivos de seguridad, reapareció al final sobre el escenario para abroncar a los dirigentes políticos, a los "líderes del carbono", a quienes acusó de traicionar a la gente.



En ambiente festivo, los manifestantes avanzaron por la arteria principal de Madrid encabezados por una gran pancarta en la que se podía leer en español e inglés "El mundo despertó a la emergencia climática" (The world has woken to the climate emergency).



Otros mensajes rezaban lemas como "El planeta seguirá existiendo, nosotros nos iremos extinguiendo" o "Cambia tu vida, no tu clima", y se escucharon gritos como "Ni un grado más, ni una especie menos", "Menos emisiones y más soluciones" y otros alusivos a la Cumbre del Clima, que calificaban de "farsa".



El único momento de tensión se vivió cuando la joven activista sueca intentó con muchos problemas incorporarse a la marcha, hasta que finalmente tuvo que desistir por recomendación de la policía y desplazarse hasta el punto donde acababa a bordo de un coche eléctrico y rodeada por un potente cordón de seguridad.





La manifestación inició su recorrido encabezada por los jóvenes del movimiento Fridays For Future (FFF), representantes indígenas chilenos, sindicalistas y ecologistas, que atendieron a los medios para subrayar su compromiso con la defensa del planeta.



A lo largo del recorrido, dos activistas descolgaron una pancarta en el puente de la calle Eduardo Dato y diversos colectivos indígenas de Chile, Perú, Ecuador o Brasil protagonizaron acciones reivindicativas, mientras en el escenario final grupos musicales animaron el ambiente al tiempo que se incorporaban centenares de personas.



La Marcha por el Clima, convocada por las plataformas FFF, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y 2020 Rebelión por el Clima, con el apoyo de las organizaciones chilenas Cumbre de los Pueblos, Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) y Minga Indígena, culminó dos horas después de su inicio.



Chile, que tenía que haber sido la sede de esta 25 edición de la Cumbre del Clima, fue protagonista en este final del recorrido, donde una activista y portavoz de FFF agradeció la asistencia masiva a la manifestación, expresó su apoyo al pueblo chileno y aseguró que "sin justicia climática no hay futuro".



Después, se desplegó la bandera "Los Ojos del Mundo" con rostros de personas de todos los países y razas para simbolizar la vigilancia a la acción de los gobiernos y varios colectivos amazónicos protagonizaron acciones de denuncia y llamamientos a la justicia climática.



A continuación, el actor Javier Bardem subrayó el momento "crítico" que vive el planeta, cuya "dolorosa verdad es que se está calentando". "Y sólo tenemos diez años para revertirlo, con urgencia, ambición y reducción", dijo.





Como algo "muy personal" calificó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almedia, de "estúpidos".



Y, ante la sorpresa de los miles de asistentes, Greta Thunberg, que llegó esta mañana a la capital con intención de arropar la marcha, subió al escenario, donde recibió una gran ovación.



Se dirigió a los ciudadanos para dar las gracias y recordar que el cambio que se necesita "no va a venir de los poderosos, sino de todos vosotros", y pidió "empezar a parar esta crisis fuera de los espacios de las conferencias".



"Nuestros líderes están en Madrid para negociar nuestro futuro y puedo deciros que la esperanza no está dentro de los muros de la Conferencia de Naciones Unidas (COP25), sino aquí, con vosotros", insistió.



Thunberg animó a seguir las voces de los asistentes, convencida de que el cambio "no va a venir de los poderosos, sino de las masas que demandan acción".



"Los líderes del carbono nos han traicionado, pero no vamos a dejar que se salgan con la suya; el cambio llega, les guste o no", proclamó.



La Marcha por el Clima coincide con la celebración de la COP25, que debe sentar las bases de los compromisos climáticos de los países con objetivos más ambiciosos que los acordados en París (COP21).

Fuente: EFE