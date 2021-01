Maduro denuncia el bloqueo de recursos para compra de vacunas contra el COVID-19

Agencia EFE

03.01.2021

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció este domingo el bloqueo en varios países de los recursos que su Gobierno destinaría para adquirir un lote de vacunas contra el COVID-19, que ha matado a más de un millar de personas en el país sudamericano.



"Los recursos para comprar la vacuna de Venezuela los tienen congelados y robados en Inglaterra, en Portugal, en España, en Estados Unidos", dijo el mandatario durante el balance que ofrece cada semana sobre la lucha contra el COVID-19 en la nación caribeña.



Estados Unidos, Inglaterra, Portugal y España forman parte del medio centenar de países que no reconocen la legitimidad de Maduro como presidente de Venezuela, pues cuestionan los resultados de los polémicos comicios de mayo de 2018, en los que el líder socialista obtuvo la reelección.

"Les hemos reclamado (a estos países) que nos entreguen el dinero para comprar la vacuna, a través de la Organización Mundial de la Salud, y se han negado. Así lo denuncio", añadió el presidente venezolano.



Pese a la denuncia, Maduro no ofreció detalles sobre el monto de los recursos bloqueados ni el número de dosis que Venezuela compraría con ellos.



Sí reiteró que su Gobierno dispondrá en el primer trimestre de este año de al menos 10.000.000 de dosis de la vacuna Sputnik V, tras la firma de un contrato con Rusia a inicios de la semana pasada.



"La vacuna rusa no esta bloqueada contra Venezuela, no la tienen bloqueada, y sacamos recursos y la pagamos con facilidades que nos dio Rusia, eso es ser un verdadero amigo de Venezuela", dijo.

De acuerdo con el mandatario, las 10.000.000 de dosis de la vacuna Sputnik V servirán para vacunar al mismo número de ciudadanos. El propio Maduro dijo en diciembre pasado que estimaba iniciar un plan de inmunización el venidero abril.



"Nosotros hemos hecho de tripas corazón", dijo sobre la financiación de estas vacunas, al reiterar el bloqueo de recursos venezolanos en varios países.



Maduro también dijo hoy que su Gobierno está "coordinando con Cuba" la posible adquisición de un lote de vacunas contra el COVID-19, pese a que este país aún no ha completado ninguno de los 4 candidatos a vacuna que tiene en fase de desarrollo.



Esta misma jornada, la oposición venezolana que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó, a quien más de 50 Gobiernos reconocen como presidente interino de Venezuela, se comprometió a hacer "todas las gestiones necesarias" para adquirir vacunas contra el COVID-19 a través de la plataforma COVAX, que integran unos 190 países.