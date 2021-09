"Mamá, me muero": joven se ahogó intentando rescatar a perro desde canal

24Horas.cl Tvn

23.09.2021

Un joven de 20 años se ahogó en Argentina mientras intentaba rescatar al perro de una pareja de adultos mayores que había caído a un canal.

Según consigna TN , Franco Prokrajac regresaba en vehículo a su casa en compañía de su madre cuando se percató de que los adultos mayores gritaban por ayuda, puesto que su perro no lograba salir del agua.

La persona corrió desde el automóvil para lanzarse al agua y detrás suyo lo hizo su madre, quien expresó posteriormente que "lo hizo con el corazón, sin medir las consecuencias. Yo estaba detrás gritándole 'por favor, Franco'. Pero se largó igual y yo no pude salvarlo".

Betina Malovini, madre de Franco, indicó a El Nueve que su hijo gritó "¡mamá, me muero! ¡Mamá, me muero! Mi hijito del alma no pudo salir, tengo un dolor muy grande que me va a quedar, pero siento que nos queda una enseñanza a todos. Tenemos que ser solidarios, sin mirar si es una buena o mala persona, porque eso hacía él. Siempre tan solidario, teniendo el mismo valor por la vida humana que animal. Especialmente por sus perros”.



El Nueve

“Él no era de este mundo. Siento orgullo. Sé que él está en el cielo, haciendo alguna otra misión”, finalizó la madre de Franco, quien era estudiante de Auxiliar de Farmacia y realizaba un preuniversitario para iniciar la carrera de Bromatología. Además, colaboraba con la ONG Misión Animal.