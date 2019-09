Mamá pide tarjetas de cumpleaños a su hijo de 13 años para recuperar su esperanza: Él le dijo "ya he tenido suficiente vida"

24Horas.cl Tvn

04.09.2019

Tanya Williams hace un llamado desconsolado a la gente para que le envíen tarjetas de cumpleaños a su hijo que está por cumplir 14 años, quien enfrenta una rara condición.

La mujer crea este anuncio con el fin de lograr que su hijo Rhys no pierda la esperanza, ya que una vez le confesó: "ya he tenido suficiente vida", según informa el medio The Mirror.

El joven de Greater Manchester, Inglaterra, tiene una condición cutánea agonizante, que le limita al vida; ahora se moviliza en una silla de ruedas debido a la epidermólisis ampollosa severa, que produce ampollas en la piel, llagas e incluso causa que sus dedos se fusionen.

Rhys en su inocencia asegura que desea "que una mariposa venga y se lo lleve" palabras que desbastan a su madre quien busca desesperadamente devolverle la esperanza al joven.

"Ha tenido suficiente dolor con las llagas. Solo quiere darse por vencido, ya no quiere pelear. ¿Qué haces como mamá?" aseguró la mujer en el llamado, para que las personas envíen tarjetas para demostrar que hay gente que se preocupa por él.

Y agregó: "Es un niño tan feliz la mayor parte del tiempo, pero recientemente es difícil tratar de comunicarse con él. No creo que pueda pelear mucho más, su vida depende de esto. La vida de Rhys gira en torno a la escuela, Xbox, dormir, repetir. No quiere ir de compras porque no le gusta la forma en que la gente lo mire. No quiero que sufra más, pero todavía quiero que esté aquí".

"Ojalá pueda hacerle ver que no todo es malo", concluyó.

Los detalles sobre donde enviar las tarjetas puedes encontrarla AQUÍ.