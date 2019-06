Manoseó a alumna en plena clase: Graban a profesor en el momento exacto en que acosa a estudiante

24Horas.cl TVN

Travis Holland, un docente de la preparatoria Eagerville en Illinois, Estados Unidos, fue grabado manoseando a una de estudiantes en plena clase.

En el registro se puede ver cómo el hombre está, aparentemente, corrigiéndole un trabajo, cuando comienza a pasar su mano por la espalda de la alumna, hasta llegar a la cintura, donde la afirma y la acerca a él.

La escena fue capturada por otro alumno, quien al ser testigo del acto no dudó en ponerse a grabar para luego viralizar el video.

An Eagleville High School history teacher, Travis Holland has been suspended without pay after the district saw this video. The parent who sent us this says multiple students have complained about him touching them inappropriately. @FOXNashville pic.twitter.com/xrQ6nJKqOi