Mark Zuckerberg dice que las empresas tecnológicas serían perjudicadas con Elizabeth Warren en Casa Blanca

Agencia Reuters

01.10.2019

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo a sus empleados en julio que la compañía "pelearía a muerte" un previsible intento de la demócrata Elizabeth Warren para dividir la firma si fuera elegida presidenta de Estados Unidos, según un audio de dos reuniones internas publicadas por The Verge.

"Si ella (Warren) es elegida presidenta, entonces apostaría a que tendremos un desafío legal y apostaría a que ganaremos los desafíos legales. ¿Y será malo para nosotros pese a todo? Sí, es decir, no quiero tener una gran demanda contra nuestro propio gobierno", afirmó, según un audio publicado por The Verge.

Warren, que abogó en marzo por la división de Amazon.com Inc, Facebook y Google de Alphabet Inc, reaccionó con rapidez en Twitter.

"Lo que sería realmente 'malo' es no arreglar un sistema corrupto que permite que compañías gigantes como Facebook se impliquen en prácticas anticompetitivas ilegales y pisoteen los derechos de privacidad de los consumidores", tuiteó Warren.

Facebook is doing pretty well right now. They've acquired potential competitors WhatsApp and Instagram. More than 85% of all social networking traffic goes through sites owned or operated by Facebook. They've got a lot of power—and face little competition or accountability.