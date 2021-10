Mark Zuckerberg tras caída de Facebook, Whatsapp e Instagram: "Perdón por la interrupción de hoy"

24Horas.cl Tvn

04.10.2021

Durante la tarde de este lunes, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, utilizó su perfil de la mencionada red social para referirse a la caída del servicio de esta, que también incluyó Whatsapp e Instagram, pidiendo perdón por la interrupción.

Zuckerberg sostuvo que "Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger están volviendo a estar en línea ahora. Perdón por la interrupción de hoy", agregando además que "sé cuanto confían en nuestros servicios para mantenerte conectado con las personas que te importan".

Cabe recordar que Facebook entregó vagos antecedentes de la situación durante la jornada, a través de Twitter.

A poco de que los servicios retomaran, de forma inestable, su funcionamiento, Facebook publicó: "A la enorme comunidad de gente y empresarios alrededor del mundo que dependen de nosotros: lo sentimos".

Sin todavía entregar detalles, señalaron: "Hemos estado trabajando duro para restaurar el acceso a nuestras aplicaciones y servicios y estamos contentos de reportear que están volviendo a estar en línea ahora".

"Gracias por estar con nosotros", finaliza la publicación.

